Landratsamt untersagt FC Bayern Familienbegleitung im Trainingslager

Die Spieler von Bayern München müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort wohl ohne ihre mitgereisten Familien auskommen.

Die Spieler von Fußball-Rekordmeister Bayern München müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort wohl ohne ihre mitgereisten Familien auskommen - weil ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorliegt. Das teilte das zuständige Landratsamt Traunstein am frühen Freitagabend auf Anfrage der tz und des Münchner Merkur mit.