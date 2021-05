FC Bayern München: Spielerfrauen müssen Quarantäne-Hotel verlassen

Die Spieler des Rekordmeisters müssen im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee ab sofort ohne ihre mitgereisten Familien auskommen - weil ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorliegt.

Das teilte das zuständige Landratsamt Traunstein am frühen Freitagabend in einem Schreiben mit, das auch SPORT1 vorliegt. Zuerst hatten die tz und der Münchner Merkur darüber berichtet.

Amt stellt klar: Spielerfrauen müssen Hotel verlassen

"Alle Personen, die nicht zwingend zur Durchführung des Trainingsbetriebs notwendig sind, müssen das Hotel noch heute verlassen", stellte das Amt klar, dies sei auch dem FC Bayern und dem Hotelbetreiber mitgeteilt worden. Die Bayern treten am Samstag beim SC Freiburg an. ( Die Tabelle der Bundesliga )

FC Bayern drohen weitere Konsequenzen

Viele Spieler waren nicht allein gekommen, sondern in Begleitung. So fuhren die Partnerinnen von David Alaba und Joshua Kimmich den beiden Mannschafts-Bussen in Privat-Autos hinterher. Das Hotel Achental, in dem der FC Bayern untergebracht ist, wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zu den neuesten Entwicklungen äußern.