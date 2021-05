Voting: Robert Lewandowski oder Gerd Müller - wem gönnen Sie den Rekord mehr?

Schon am Wochenende könnte Robert Lewandowski schaffen, was sich lange niemand vorstellen konnte: den ewigen Tor-Rekord von Gerd Müller knacken.

40 Tore in einer Saison schienen eigentlich unerreichbar, 39 Tore hat der Pole zwei Spieltage vor Schluss aber jetzt schon dem Konto und könnte am Samstag gegen Freiburg den Rekord einstellen oder einen neuen aufstellen. (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)