"Wir melden uns vom Abgrund": Neues vom Abstiegskampf

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga steuert auf den Höhepunkt zu. Schalke steht als Absteiger fest, Mainz ist fast gerettet - doch dazwischen kämpfen zwei Spieltage vor dem Ende gleich fünf Klubs ums Überleben. Vor allem der 1. FC Köln steht mit dem Rücken zur Wand, im schlimmsten Fall ist der Abstieg bereits am Samstag besiegelt. Der FC Augsburg empfängt den direkten Konkurrenten Werder Bremen. - So ist die Lage am Abgrund: