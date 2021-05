FC Bayern: Hansi Flick lobt erneut Thomas Müller: "Er muss immer spielen"

BVB-Star "in fantastischer Form!" Hier gerät Flick ins Schwärmen

Trainer Hansi Flick von Bayern München hat vor der Nominierung des EM-Kaders durch Bundestrainer Joachim Löw in der kommenden Woche noch einmal ein Loblied auf Thomas Müller gesungen. ( Die Bayern-PK zum Nachlesen im TICKER )

Er habe zwar schon alles gesagt, betonte er am Freitag, stellte dann aber dennoch fest: "Er ist ein Spieler, der einem mehr Freude macht als Kopfzerbrechen, den man gerne in seiner Mannschaft hat." (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)