Flick lobt Reus und Terzic - Nagelsmann "wird noch Titel holen"

Bayern Münchens Meistertrainer Hansi Flick hat sich nach dem Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (4:1) vor allem von der Leistung von Marco Reus begeistert gezeigt. "Marco Reus ist in einer fantastischen Form. Er ist einer, der den Unterschied macht im letzten Drittel... whoah", sagte Flick am Freitag. Reus könne "Sachen machen in der Box, die gegnerische Mannschaften in Schwierigkeiten bringen".