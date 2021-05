FC Bayern: Ersatztorwart Nübel spielt in Freiburg, Einsätze für Süle

Wird am Samstag gegen Freiburg spielen: Alexander Nübel © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Torhüter Alexander Nübel kommt am Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Bayern München. "Nübel wird morgen spielen", kündigte Trainer Hansi Flick am Freitag an.