Weltmeister Alaphilippe fährt nicht um olympisches Gold

Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe wird bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) nicht an den Start gehen. Das teilte der Franzose am Freitag mit. "Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich sehr genau abgewogen habe", erklärte Alaphilippe, der im Sommer bei der Tour de France antritt.

Die Runde durch Frankreich endet am 18. Juli, knapp eine Woche vor Beginn der Spiele in Japan. In diese Zeit fällt offenbar auch die Geburt seines ersten Kindes. Alaphilippe will sich nach der Tour vor allem seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei der WM im September in Belgien widmen.