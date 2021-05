Christian Streich will Lewandowski bei Jagd nach Müllers Tor-Rekord stoppen

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will Weltfußballer Robert Lewandowski die Jagd nach dem "ewigen" Rekord von Gerd Müller erschweren.

"Lewandowski wird es nicht interessieren, was ich dazu meine. Mir persönlich würde es ganz gut gefallen, wenn Gerd Müller seinen Rekord behalten würde", sagte Streich vor der Partie am Samstag gegen Bayern München (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).