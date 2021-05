Alexander Nübel bestreitet erstes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern

Spielerfrauen und Golf: So sieht Bayerns Quarantäne aus

Torwart Alexander Nübel wird im Spiel der Bayern beim SC Freiburg zum vierten Mal in dieser Saison eingesetzt. In der Bundesliga ist es sein erstes Spiel für die Münchner.

Der FC Bayern nimmt für das vorletzte Spiel in dieser Saison noch einmal einen Torwartwechsel vor.

Für Stammkeeper Manuel Neuer rückt Alexander Nübel in der Partie beim SC Freiburg am Samstag zwischen die Pfosten. (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)