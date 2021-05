Weghorst und St. Juste im vorläufigen EM-Kader der Niederlande

Wolfsburgs Top-Torjäger Wout Weghorst und der Mainzer Jeremiah St. Juste stehen im vorläufigen Aufgebot der Niederlande für die Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Nicht in den 34er-Kader von Bondscoach Frank de Boer berufen wurden wie erwartet Abwehrchef Virgil van Dijk nach seinem Kreuzbandriss und Routinier Arjen Robben.

Das endgültige, bis zu 26 Spieler starke Aufgebot muss bis 1. Juni bei der UEFA gemeldet werden. Der Europameister von 1988 trifft in der Vorrundengruppe C auf die Ukraine, Österreich und Neuling Nordmazedonien. Alle drei Spiele finden in Amsterdam statt. - Das vorläufige Aufgebot der Niederlande: