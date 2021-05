DEL: Nürnberg verlängert mit Talent Lobach

Dennis Lobach verlängert in Nürnberg © FIRO/FIRO/SID

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Sturmtalent Dennis Lobach um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das teilten die Franken am Freitag mit. Der 21-Jährige wechselte in der vergangenen Saison vom EHC Red Bull München nach Nürnberg und kam für die Tigers auf 16 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie einen Treffer.