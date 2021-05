Hertha vor Klassenerhalt - Dardai will Aufschwung in die Sommerpause retten

Pal Dardai will im letzten Heimspiel der Saison gegen den Abstiegsrivalen 1. FC Köln am Samstag den Klassenerhalt sichern.

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundeslisten Hertha BSC will im letzten Heimspiel der Saison gegen den Abstiegsrivalen 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Klassenerhalt sichern und den Schwung der letzten Wochen in die Sommerpause mitnehmen. "Wir spielen immer auf Sieg. Wir wollen nicht Unentschieden spielen, auch wenn wir wissen, dass ein Punkt reichen könnte", sagte Dardai am Freitag.