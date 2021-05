FC Bayern: Giovane Elber rät Fiete Arp zu einer Ausleihe

Fiete Arp ist beim FC Bayern weit davon entfernt, in der 1. Mannschaft Glanzpunkte zu setzen. Giovane Elber glaubt trotzdem an sein Potenzial und hat einen Rat.

Arp kommt inzwischen nur noch für die zweite Mannschaft des FCB in der 3. Liga zum Einsatz, dort droht ihm und seinen Teamkollegen der Abstieg . ( SERVICE: Tabelle der 3. Liga )

Eine Entwicklung beim heute 21-Jährigen, mit der Giovane Elber nicht gerechnet hätte. "Ich verfolge ihn schon, seitdem er beim HSV war. Und es hat mir immer imponiert, wie er dort gespielt hat. Ich habe mir eigentlich immer gedacht: Das ist der neue Mann, der beim FC Bayern spielen wird und in der deutschen Nationalmannschaft", sagte der ehemalige Bayern-Stürmer in der neuen Folge des SPORT1 -Podcasts "Meine Bayern-Woche" .

FC Bayern: Giovane Elber hat Rat für Fiete Arp

"Leider ist er jetzt aktuell weit entfernt vom Profikader", stellt Elber fest. Mit nur fünf Toren in 29 Drittliga-Spielen bewirbt sich Arp aktuell nicht unbedingt für den Profi-Kader.

Elber, der in seiner Zeit in München 139 Tore schoss und inzwischen als Klub-Botschafter unterwegs ist, rät dem 21-Jährigen daher zu einer Ausleihe.

Hannover 96 an Fiete Arp interessiert?

Passend dazu wurde vor zwei Monaten über ein Interesse von Hannover 96 an Arp berichtet . Demnach könne sich der ehemalige HSV-Stürmer, dessen Vertrag beim FCB noch bis 2024 läuft, eine Leihe zu den Niedersachsen vorstellen, hieß es damals. Das hätten Arps Berater Hannover bereits bestätigt.

Arp will "Fußspuren hinterlassen"

Arp selbst betonte im April jedoch, dass er weiterhin an eine Perspektive beim deutschen Rekordmeister glaubt.

"Auf jeden Fall", sagte der 21-Jährige auf eine entsprechende Frage des kicker und fügte an: "Das hängt aber viel von mir ab. Wenn ich mich weiterentwickle, dann habe ich hier definitiv eine Perspektive. Mein Ziel lautet, in der ersten Mannschaft meine Fußspuren zu hinterlassen, dafür bin ich zum FC Bayern gekommen."

Steigt Arp mit dem FC Bayern ab?

Am Sonntag trifft Arp in jedem Fall erst einmal mit seinen Bayern-Kollegen im Münchner Derby auf den TSV 1860. ( 3. Liga: 1860 München - FC Bayern, Sonntag 14 Uhr im LIVETICKER ).

Nur mit einem Sieg bleiben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt der Bayern Reserve am Leben. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der 3. Liga )