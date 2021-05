Leverkusen ohne Bailey gegen Union

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Saisonendspurt wohl komplett auf Leon Bailey verzichten. Eine Rückkehr des 23-Jährigen für die letzten beiden Spiele schloss Trainer Hannes Wolf am Freitag aus: "Dass wir das in der Zeit hinbekommen, halte ich für schwierig."

Damit fehlt Bailey im Kampf um die Europa League am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) und beim abschließenden Spiel bei Borussia Dortmund am 22. Mai. "Der Zeh ist komplett durchgebrochen", sagte Wolf über den Außenstürmer, der im Spiel in Bremen (0:0) verletzt ausgewechselt worden war.