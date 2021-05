Fortnite: Wie bekommt ihr den goldenen Lara Croft Skin?

Lara Croft gibt es in Fortnite nun auch vergoldet © Epic Games

Lara Croft aus Fortnite bekommt ein glänzendes Rebranding. Allerdings ist es nicht so leicht, an den goldenen Skin zu gelangen. Wir zeigen euch, wo der Schatz liegt.

Wie bekommt ihr das goldene Lara Croft Outfit?

Um an den goldenen Lara Croft Stil zu gelangen, müsst ihr erstmal den normalen Lara Croft Skin tragen. Im Spiel begebt ihr euch dann zur Isla Nublada. Das ist die neue Insel in Fortnite südlich der Flush Factory. Ihr erkennt sie an den vielen Ruinen, die sie umgeben.