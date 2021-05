IPC-Präsident Parsons: Corona-Risiko "wirklich gering"

Andrew Parsons, Präsident IPC, hält die Wahrscheinlichkeit, dass Athletinnen und Athleten in Tokio das Coronavirus verbreiten, für "wirklich gering".

Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), hält die Wahrscheinlichkeit, dass Athletinnen und Athleten in Tokio das Coronavirus verbreiten, für "wirklich gering". Im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte der Brasilianer, dass strenge Gegenmaßnahmen die Aktiven und die japanische Öffentlichkeit "schützen" würden.

"Wir verstehen das Gefühl der Unsicherheit", erklärte Parsons: "Und normalerweise, wenn es Unsicherheit gibt, gibt es Angst, und manchmal wird Angst zu Wut." Er habe das Gefühl, es gehe in der Öffentlichkeit nur um die Wahl zwischen der Sicherheit der japanischen Bevölkerung und der Austragung der Spiele. Er sei aber "überzeugt, dass beides koexistieren kann".

"Das Letzte, was wir wollen, ist, das japanische Gesundheitssystem zu gefährden", beteuerte Parsons. Derartige Bedenken wurden in den letzten Wochen regelmäßig geäußert, wobei eine Ärztegewerkschaft am Donnerstag warnte, es sei "unmöglich", die Spiele während der Pandemie sicher durchzuführen.