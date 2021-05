Quade zu Paralympics: "Da müssen alle Abstriche machen"

Gut 100 Tage vor dem Start der Paralympics in Tokio sieht Karl Quade, Chef de Mission des Deutschen Behindertensportverbandes, noch offene Fragen.

Gut 100 Tage vor dem Start der Paralympics in Tokio sieht Karl Quade, Chef de Mission des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), noch viele offene Fragen. "Ich dachte, man hätte schon alles erlebt. Es werden Rahmenbedingungen herrschen, die kaum Spielraum und Möglichkeiten bieten. Wir sind jetzt bei Version zwei des Playbooks ? und die ist deutlich straffer als Version eins. Es gibt noch eine dritte Version, vielleicht kommt da noch mehr auf uns zu, was ich nicht hoffe", sagte Quade.

Die Athletinnen und Athleten erwarte "sicher nicht so eine schöne Atmosphäre wie sonst. Der Tagesablauf wird sein: Dorf, Training oder Wettkampf und zurück ins Dorf", betonte Quade, bereits seit 1996 Chef de Mission bei den Paralympics. Es stehe "allein der Wettkampf unter schwierigen Bedingungen im Fokus. Da müssen alle Abstriche machen."

Am 19. Juli wird der DBS seine Mannschaft für die Paralympics vom 24. August bis 5. September offiziell nominieren. "Im Medaillenspiegel streben wir einen Platz unter den besten zehn Nationen an, aber das ist sonst schon schwer vorherzusagen und unter diesen Bedingungen noch schwerer", sagte Quade, Vizepräsident Leistungssport im DBS.

Trotz der Beeinträchtigungen in der Vorbereitung durch die Corona-Pandemie ist sich Quade sicher, dass es in Tokio "wie auch bei den letzten Malen zu einer Rekordflut kommen wird. Auch wenn die Zuschauerzahl reduziert ist und die Rahmenbedingungen andere sind ? wir sehen beispielsweise jetzt schon im Schwimmen und überall dort, wo Leistung gemessen werden kann, ganz starke Darbietungen in der Vorbereitung", betonte er.