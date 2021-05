Olympia in Tokio: Japan weitet wegen steigender Inzidenzen Corona-Notstand aus

Zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio sorgt eine weitere Entscheidung der japanischen Regierung für Alarmstimmung in der Hauptstadt.

Exakt zehn Wochen vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) hat Japan den Corona-Notstand auf drei zusätzliche Regionen ausgeweitet.

Auch in den Präfekturen Hokkaido, Okayama und Hiroshima werden die Restriktionen gegen das Coronavirus zunächst bis zum 31. Mai verschärft, erklärte Premierminister Yoshihide Suga am Freitag.

Regierung verhängte Notstand für Tokio

Die japanische Regierung hatte erst am 7. Mai den Notstand unter anderem für Tokio abermals verlängert. Insgesamt gelten schärfere Restriktionen damit nun in neun der 47 Präfekturen des Landes.

Die Coronalage in Japan ist alarmierend. Erst rund drei Prozent der gut 125 Millionen Japaner haben wenigstens eine Impfdosis erhalten, die Krankenhäuser sind trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von 36 Fällen pro 100.000 Einwohnern (in Deutschland am 14. Mai: 96,5) überfüllt.