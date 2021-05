NBA-Playoffs: New York Knicks um Randle - vom Chaos-Team zur Überraschung

Nicht allzu lange ist es her, dass die Fans der New York Knicks bei Heimspielen mit Papptüten über den Köpfen anzutreffen waren.

In den vergangenen 20 Jahren erreichte das Team lediglich zweimal die Playoffs - und verlor in den vergangenen sechs Spielzeiten sogar mehr als 70 Prozent seiner Spiele.

Knicks: Playoff-Auftakt mit Heimvorteil

Dieser Platz wurde knapp verteidigt und so haben die Knicks sogar Heimrecht in der ersten Runde. Es geht gegen die Atlanta Hawks, gegen die New York alle drei Partien in dieser Saison gewann.