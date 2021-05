Champions League: Beschränkungen für Fans von City und Chelsea in Porto

Mit Feuerwerk: So feiern die City-Fans den Titel

Zum Finale der Champions League in Porto dürfen wieder Fans reisen. Ein großes Vergnügen wird das aber nicht für die Anhänger von Manchester City und des FC Chelsea.

Es soll – mal wieder – ein erster Schritt Richtung Normalität im Fußball in Zeiten der Pandemie sein.

Zum Finale der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Manchester City in Porto dürfen je 6000 Fans der beiden Endspiel-Teilnehmer reisen .

Doch die Freude der Anhänger, die den Trip nach Portugal unternehmen, dürfte sich in überschaubaren Grenzen halten. ( Champions League: Manchester City - FC Chelsea, 29. Mai ab 21 Uhr im Liveticker )

Fans bleiben keine 24 Stunden in Portugal

Erst am Tag des Endspiels am 29. Mai dürfen die Fans in extra gecharterten Flugzeugen anreisen, sie werden gleich nach der Ankunft getestet und müssen sofort nach dem Spiel auch schon wieder nach Hause fliegen.