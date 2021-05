Ex-Klub Fenerbahce mit Mesut Özil buhlt offenbar um Joachim Löw

Trainiert Joachim Löw bald wieder Mesut Özil? Wie türkische Medien berichten, will Fenerbahce den scheidenden Bundestrainer zuück an den Bosporus holen.

Nach Informationen der Zeitung Fanatik möchte Vereinspräsident Ali Koc nach der EM-Endrunde Löw zurück an den Bosporus holen, um seine eigene Wiederwahl am 6. Juni zu sichern. Sollte Löw, der Fenerbahce in der Saison 1998/99 trainiert hatte, nicht zur Verfügung stehen, würde Interimscoach Emre Belözoglu den Posten erhalten.