Vertrag bis 2026 verlängert: MotoGP fährt weiter am Sachsenring

Wird weiterhin am Sachsenring gefahren: die MotoGP © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Die Motorrad-WM macht mindestens bis 2026 am Sachsenring Station.

Der ADAC und MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports gaben am Freitag die langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bekannt. Bereits seit 1998 fährt die Motorrad-Königsklasse auf der Traditionsstrecke nahe Hohenstein-Ernstthal. 2020 wurde das Rennen wegen der Corona-Pandemie abgesagt, in diesem Jahr wird am 20. Juni ohne Zuschauer gefahren.