Bundesliga: Fanvertreter fordern schnellere Umsetzung von Reformen

Genau 100 Tage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Taskforce riefen die Sprecher des Fan-Netzwerks "Zukunft Profifußball" die DFL in einem Offenen Brief dazu auf, "endlich" damit zu "beginnen, ernsthafte Schritte hin zu einem nachhaltigen, zeitgemäßen und basisnahen Fußball zu gehen". ( Bundesliga: Ergebnisse/Spielplan )

Kritik gab es etwa an mangelnder Kommunikation seitens der DFL zum Umsetzungsstand. "Leider liegen uns bis auf die Pressemitteilungen von der DFL-Präsidiumssitzung am 10. Februar und der DFL-Mitgliederversammlung am 4. März keine weiteren Informationen zur Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen vor", hieß es in dem Brief: "Dadurch entsteht der Eindruck, dass kein nachhaltiges Interesse an einer schnellen Umsetzung und Bearbeitung der grundlegenden Zukunftsthemen des deutschen Profifußballs besteht."