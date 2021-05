Olympia: Christoph Harting steigt in Halle in Vorbereitung ein

Christoph Harting bei seinem Olympiasieg 2016 in Rio © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/NEWSPIX

Gut zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio bstreitet Diskuswerfer Christoph Harting bei den Werfertagen in Halle seinen ersten Wettkampf seit 2019.

