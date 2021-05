Freie Kür: Synchronschwimm-Duett Bojer/Zimmer auf EM-Platz elf

Das deutsche Synchronschwimm-Duett Marlene Bojer/Michelle Zimmer ist in der Freien Kür auf EM-Platz elf gelandet. Das neuformierte Duo kam in der Budapester Duna Arena auf 82,7000 Punkte. In der Technischen Kür am Donnerstag hatten Bojer/Zimmer als Zehnte die beste EM-Platzierung eines deutschen Duetts in der noch jungen Geschichte dieser Disziplin als eigenständiger Wettbewerb eingefahren.