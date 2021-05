FC Bayern, Pressekonferenz im Liveticker: Hansi Flick zu seiner Zukunft

Am Samstag ist der scheidende Bayern-Coach mit dem deutschen Rekordmeister beim SC Freiburg zu Gast. Das sportliche Geschehen wird aber wohl eine Nebenrolle einnehmen. ( SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Am Freitag stand Flick den Journalisten Rede und Antwort. Er äußerste sich über seine Zukunft und seinen Nachfolger Julian Nagelsmann, der im DFB-Pokalfinale am Donnerstag beim 1:4 mit RB Leipzig gegen Borussia Dortmund eine bittere Enttäuschung erlebte. Bei einem BVB-Star gerät er ins Schwärmen.

+++ Das war's +++

+++ Flick äußert sich über Müller-Comeback bei DFB-Elf +++

"Ich weiß da nicht mehr als Sie. Um die Leistung von Thomas zu bewerten brauchen Sie nur alles zusammenzupacken, was er in den letzten zwei Saisons geleitstet hat. Er ist ein Spieler, der dir mehr Freude als Kopfzerbrechen bereitet, auch wenn das Kopfzerbrechen manchmal schon da ist. Er ist ein Spieler, den man gerne in seiner Mannschaft hat und alles für die Mannschaft gibt. Er sieht auch immer den gut positionierten Mitspieler, weswegen er viele Assist hat. Für mich ist er ein Spieler, der immer in dieser Mannschaft spielen muss. Eine Entscheidung steht mir aber nicht zu, ich will ja auch nicht, dass mir jemand in meinen Job reinredet. Er (Joachim Löw) wird die richtige Entscheidung treffen."