351.000 Unterschriften: Anti-Olympia-Petition in Tokio überreicht

Die Sommerspiele in Japan erfahren in der Ausrichter-Stadt gehörigen Gegenwind. Das IOC beharrt aber auf seinem Standpunkt.

Olympiagegner haben am Freitag eine Petition gegen die Austragung der Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio an Gouverneurin Yuriko Koike übergeben. Das Schreiben wurde von rund 351.000 Menschen unterzeichnet.