FC Bayern: Marc Roca über Zukunft, Bundesliga, Ziele

Marc Roca spricht in einem Interview erstmals auf Deutsch. Der Spanier des FC Bayern lässt zu seiner Zukunft aufhorchen und schwärmt von Deutschland.

Vor der vorletzten Partie in Freiburg ( Bundesliga: SC Freiburg - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) stehen für ihn nur zwölf Pflichtspieleinsätze zu Buche.

Dennoch kündigte Rocas Berater Christian Wein im neuen SPORT1 Podcast Meine Bayern-Woche an: "Marc will in München bleiben und plant keinen Wechsel im Sommer." (Das sagt der Berater zur Roca-Zukunft)