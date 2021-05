Terzic jubelt wie ein Fan - Zukunft offen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hingegen betonte nach dem 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig in Berlin, Terzic halte überdies "den Schlüssel in der Hand". Das "riesige Talent" soll beim BVB wieder in zweiter Reihe ein Assistent seines längst verpflichteten Nachfolgers Marco Rose werden. Eigentlich. "Er hat bei uns langfristig verlängert, und er ist ein Dortmunder Jung durch und durch. Er lebt, liebt und atmet den Verein. Wenn er was anderes machen will, dann reden wir mit ihm", sagte Watzke.