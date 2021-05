Belohnung für soziales Engagement: NBA vergibt Abdul-Jabbar-Award

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA belohnt künftig den Kampf für soziale Gerechtigkeit mit dem neuen "Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award". Der Preis, der den Namen des besten Scorers der Ligageschichte trägt, wird an den Spieler vergeben, der das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit unabhängig von Hautfarbe und Herkunft "am besten verkörpert". Das teilte die NBA am Donnerstag mit.