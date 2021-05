BVB: Sancho vergibt Chance im Finale - Watzke wird fast "wahnsinnig"

In der 84. Minute des DFB-Pokalfinals zwischen RB Leipzig und BVB hatte Jadon Sancho beim Stand von 3:1 die Möglichkeit, den Leipzigern endgültig den Todesstoß zu versetzen. Doch was der Engländer dann machte, sorgte für einen unfreiwilligen Alterungsprozess bei seinem Boss. ( Die SPORT1 -Einzelkritik der BVB-Stars )

Watzke: "Hat mich drei Jahre meines Lebens gekostet"

Sancho hadert mit vergebener Chance

So ganz herausrücken mit seiner Absicht wollte der jüngste Doppelpacker in einem DFB-Pokalfinale (21 Jahre und 49 Tage) nach der Partie nicht. "Keine Ahnung, was da los war. Wenn ich mal auf das Spiel zurückschaue, werde ich mich ärgern, dass ich den Dreierpack nicht gemacht habe", erklärte Sancho nach dem Spiel in der ARD. Immerhin war er laut Opta der erste Engländer, der in einem DFB-Pokalfinale traf. Von SPORT1 gab es trotz des kleinen Schönheitsfehlers die Note 1.