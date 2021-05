Pro League: Die deutschen Hockey-Teams verlieren in London

Die deutschen Hockey-Nationalteams haben in der Pro League jeweils Niederlagen bei Gastgeber Großbritannien kassiert. Bundestrainer Kais al Saadi ist jedoch optimistisch.

Nach dem 3:5 vom Vortag unterlagen die Männer in London mit 1:3 (0:2), die Frauen mussten sich 0:2 (0:2) geschlagen geben. Am Mittwoch hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) das erste Duell 3:2 gewonnen.

"Die unglücklich kassierten Gegentore muss man sicher unter Lehrgeld verbuchen. Davon haben wir in den zwei Tagen reichlich gezahlt", sagte Männer-Bundestrainer Kais al Saadi zur Leistung seiner jungen Mannschaft: "Insgesamt war diese Reise mit so vielen Youngstern ein gutes Investment in die Zukunft." Niklas Wellen gelang spät der einzige Treffer (58.).