Hansi Flick und Bundestrainer-Verhandlungen: Bierhoff nennt Details

Der CHECK24 Doppelpass mit Kevin Großkreutz, Patrick Helmes und Friedhelm Funkel am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Doch noch hakt das Engagement. Nun hat sich Oliver Bierhoff in der Debatte zu Wort gemeldet - und den gegenwärtigen Verhandlungsstand skizziert.

"Wir wissen, Hansi ist ein gefragter Mann", erklärte der Nationalmannschaftsdirektor bei Sky am Rande am Rande des DFB-Pokal-Endspiels in Berlin zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.