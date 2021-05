Champions League: Flensburg droht nach Hinspielpleite gegen Aalborg das Aus

Anzeige

Maik Machulla haderte im Hinspiel mit der Leistung seines Teams © FIRO/FIRO/SID

SID

Der SG Flensburg-Handewitt droht in der Handball-Champions-League das Aus. Um doch noch das Final Four in Köln zu erreichen muss im Rückspiel gegen Aalborg ein Sieg her.

Der SG Flensburg-Handewitt droht in der Handball-Champions-League auf dem Weg zum Final Four in Köln das Aus. (Alles zum Handball)

Das Viertelfinal-Hinspiel beim dänischen Meister Aalborg Handbold verlor das Team von Trainer Maik Machulla nach einer schwachen Schlussphase 21:26 (10:13), die SG muss sich im Rückspiel am nächsten Donnerstag steigern.

Flensburg fand überhaupt nicht ins Spiel und brauchte fast fünfeinhalb Minuten bis zum ersten Tor. Doch auch in der Abwehr stimmte es nicht. "Es gibt Lücken überall", klagte Machulla in einer Auszeit beim Stand von 4:8 (14. Minute).

Nach dem Seitenwechsel stand die Deckung besser, Flensburg verkürzte und glich danach zum ersten Mal aus (14:14/41.). Das Duell war völlig offen, in der Schlussphase ließ der Bundesligist um den leicht angeschlagenen Topwerfer Jim Gottfridsson (5 Tore) viel liegen und Aalborg davonziehen.

"Sie haben cleverer gespielt als wir", sagte Rückraumspieler Mads Mensah Larsen. Die SG habe aber "noch eine gute Chance".

Flensburg gegen die Viertelfinal-Angst

Seit dem Titelgewinn 2014 warten die Flensburger auf einen erneuten Einzug in das Final Four. Viermal war seitdem in der Runde der letzten Acht Schluss, einmal sogar schon im Achtelfinale.

Am Mittwoch hatte sich Titelverteidiger THW Kiel zu Hause im Hinspiel gegen Paris St. Germain aus Frankreich nach einer starken Vorstellung mit 31:29 (14:15) durchgesetzt. (Handball Champions League: Alle Spiele und Ergebnisse)