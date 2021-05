DFB-Präsident: Bastian Schweinsteiger über Angela Merkel und Fritz-Keller-Nachfolge

Nun hat sich auch Bastian Schweinsteiger in der Debatte um einen Neuanfang beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Nachfolger des den Weg freimachenden DFB-Präsidenten Fritz Keller zu Wort gemeldet - und dabei auch mit einem höchst ungewöhnlichen Namen aufhorchen lassen. ( KOMMENTAR: DFB-Beben ist gerechte Strafe )

"Das ist ein sehr schlechtes Bild für den größten Sportverband der Welt. Man muss einen Präsident findet, den man unterstützen kann, Amateure und Profis, damit man nicht immer diese Probleme hat", sagte der Weltmeister von Rio und heutige TV-Experte der ARD am Rande des DFB-Pokal-Endspiels in Berlin zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund .

"Schlammschlacht kann man sagen. Es ist wichtig, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt. Es wurde einfach Zeit", ergänzte Schweinsteiger - und nannte in der Frage um das Keller-Erbe "Namen wie Rummenigge, Hoeneß, Seifert, Lahm - aber man muss schauen, wer will es überhaupt machen."

Die frühere Bundestrainerin der Frauen "Steffi Jones hat sicher auch Erfahrung", fügte der 36-Jährige an, um dann zu überraschen: "Es gibt noch jemanden, der ab Oktober Zeit hat: Frau Merkel wäre natürlich auch was."

Auf Reporter-Nachfrage, ob er mit der nach der Bundestagswahl abtretenden Bundeskanzlerin mit einem Anruf in Kontakt treten würde, sagte Schweinsteiger: "Wenn der DFB es so will, kann ich natürlich helfen."