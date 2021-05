Volleyball: Aus für Bisons Bühl - Spieler erfahren es aus den Medien

Die Volleyball Bisons Bühl spielen nächste Saison nicht mehr in der Bundesliga. Vom endgültigen Aus ihres Klubs erfahren diverse Spieler nur aus den Medien.

Laut Oliver Stolle stand dieses Szenario aber bereits seit dem Saisonende im Raum. "Am Ende der Saison wussten wir, dass das Budget noch nicht sicher ist und wir kämpfen müssen", bestätigte der Bisons-Manager auf SPORT1 -Nachfrage. Die endgültige Entscheidung sei dann am 6. Mai gefallen.

Die Spieler seien direkt im Anschluss via Pressemitteilung, per Telefon oder Textmessages unterrichtet worden. "Je nachdem, was früher eingetreten ist", erklärte Stolle die Kontaktaufnahme mit den Spielern.