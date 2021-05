Manchester United: Massive Proteste und Festnahmen vor Liverpool-Spiel

Vor dem Spiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool gibt es erneut Ausschreitungen. Ein Bus des Klopp-Teams wird am Weiterfahren gehindert.

Fans versammeln sich vor dem Stadion

Vor dem Stadion gab es erneut heftige Proteste! Fans versammelten sich vor dem Stadion und zündeten Rauchbomben und Böller. Außerdem soll es auch einige Flaschenwürfe gegeben haben. Die Menschen hielten Transparente gegen die Glazer-Familie in die Luft und es wurde unter anderem gesungen: "Wir entscheiden, wann ihr spielt".

Festnahmen! Polizei in Manchester greift durch

Die Polizei in Manchester meldete sich in einer Mitteilung zu Wort:" Wir sind uns bewusst, dass derzeit ein Protest außerhalb des Old Trafford Fußballstadions stattfindet, mit einer kleinen Anzahl von Menschen, die anscheinend die Absicht haben, das Spiel zu stören." Es seien Beamte vor Ort, um "die Sicherheit zu gewährleisten und das Recht auf friedlichen Protest zu ermöglichen". Es habe zwei Verhaftungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die öffentliche Ordnung gegeben.