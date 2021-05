Hanning zu Wiencek-Verletzung: "Ein harter Schlag"

Wiencek, Abwehrchef von Rekordmeister THW Kiel, hatte sich am Mittwoch beim 31:29-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain einen Bruch des oberen rechten Wadenbeins zugezogen. Der 32-Jährige wird den Zebras in den restlichen Bundesligaspielen und beim deutschen Final Four am 3./4. Juni in Hamburg fehlen.