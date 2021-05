DFB-Pokal, Finale: Einzelkritik von RB Leipzig gegen BVB

RB Leipzig kassiert im DFB-Pokal-Finale eine klare Pleite gegen den BVB. Erst in der zweiten Halbzeit drehen die Leipziger zeitweise auf. Die Einzelkritik.

Die Leipzig-Spieler in der SPORT1 -Einzelkritik.

PETER GULÀCSI: Über weite Strecken konnte einem der Schlussmann von RB leidtun. Konnte sich kaum auszeichnen. Das, was er auf den Kasten bekam, war drin. An allen Gegentreffern war Gulácsi schuldlos. In der Schlussphase verhinderte er einen Gegentreffer, als er – eigentlich schon ausgespielt - gegen Sancho rettete. Bei einem Schuss von Guerreiro auf dem Posten. SPORT1-Note: 3