DFB-Pokal, Finale: Die Einzelkritik des BVB gegen RB Leipzig

Road to Berlin: So ballerten sich Dortmund und Leipzig ins Finale

In einem spektakulären Spiel hat Borussia Dortmund RB Leipzig mit 4:1 (3:0) geschlagen und damit zum fünften Mal in der Geschichte den DFB-Pokal gewonnen.

Sancho (5. / 45.+1) und Haaland (28.) konnten dem BVB bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung bescheren. Nach dem Anschlusstreffer von Dani Olmo in der 71. Minute konnte RB Leipzig aber nicht weiter verkürzen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Startelf-Rückkehrer Haaland in der 88. Minute.

Hummels als verlängerter Arm - Guerreiro mit Abspielfehler

ROMAN BÜRKI: Sein vielleicht schwierigstes Spiel im BVB-Trikot. Bürki, der eigentlich auf dem Abstellgleis steht, stand aufgrund der Hitz-Verletzung im Tor und war ein starker Rückhalt. Hellwach in der 40. Minute gegen Sörloth, am Gegentreffer machtlos. SPORT1-Note: 2

MATS HUMMELS: Der Weltmeister von 2014 holte seinen neunten Titel auf Vereinsebene (6x Meister, 3x Pokal). Auf dem Platz war der Abwehrchef der verlängerte Arm von Edin Terzic. Stand ständig mit dem Trainer in Kontakt und gab den Kollegen Anweisungen. Stark in den Zweikämpfen und mit guter Übersicht. SPORT1-Note: 2

Can sehr präsent - Dahoud am Ende platt

LUKASZ PISZCZEK: Der Oldie (wird in zwei Wochen 36!) verabschiedet sich doch noch mit einem Titel aus dem Profigeschäft. Piszczek ging in sein siebtes und letztes Endspiel mit dem BVB und trug maßgeblich zu seinem dritten Pokalsieg nach 2012 und 2017 bei. Enorm clever in seinen Aktionen, abgebrüht und ruhig am Ball. Überragend! Die BVB-Fans werden ihn sicher vermissen, die Teamkollegen feierten ihn gebührend. SPORT1-Note: 1,5