DFB-Pokal: Fans sehen Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Vorteil

Road to Berlin: So ballerten sich Dortmund und Leipzig ins Finale

Borussia Dortmund und RB Leipzig kämpfen am Donnerstagabend um den Pokalsieg. Die Fans sehen einen Verein hauchzart im Vorteil.

Das Pokalfinale steht an!

Am Donnerstag um 20.45 Uhr trifft Borussia Dortmund auf RB Leipzig – und es kann durchaus ein Spektakel erwartet werden. ( DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

Der BVB will erstmals seit 2017 wieder ein DFB-Pokalfinale gewinnen, während Leipzig auf den ersten großen Titel überhaupt hofft.

Fans sehen BVB leicht im Vorteil

Die Fans sehen den BVB hauchzart im Vorteil. In einer SPORT1-Umfrage, an der bisher rund 36.000 Personen teilnahmen, glauben 53 Prozent an einen Pokalsieg Dortmunds, 47 Prozent gehen dagegen von einem Leipzig-Triumph aus.