NHL: Michael Houser von Buffalo Sabres gibt Debüt - trotz Klumpfüßen

Michael Houser (M.) feiert mit 28 Jahren sein Debüt in der NHL © Imago

Die NHL-Playoffs finden in diesem Jahr ohne die Buffalo Sabres statt - mal wieder. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Trotzdem sind die Sabres an der wohl erstaunlichsten Story dieser Saison beteiligt. Goalie Michael Houser feiert nämlich mit 28 Jahren sein Debüt in der besten Eishockey-Liga der Welt - und was für eins.