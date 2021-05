kicker: Bayern mit Familienbegleitung im Quarantäne-Trainingslager - kein Verstoß gegen DFL-Richtlinien

Fußball-Rekordmeister Bayern München ist teilweise mit Spielerfrauen und Kindern ins Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee gereist.

Fußball-Rekordmeister Bayern München ist teilweise mit Spielerfrauen und Kindern ins Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee gereist - bewegt sich damit allerdings innerhalb der Vorgaben, die im Saisonendspurt für alle Bundesliga-Klubs gelten. Das berichtet der kicker am Donnerstag. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf Anfrage des Fachmagazins mitteilte, verstoßen die Bayern nicht gegen das Hygienekonzept.