Wellbrock schwimmt bei Olympia-Generalprobe zu EM-Bronze

EM-Bronze in Ungarn für Florian Wellbrock © AFP/SID/FERENC ISZA

"Im Endeffekt kann man mit der Bronzemedaille ganz zufrieden sein", sagte Wellbrock: "Das Rennen war insgesamt ganz gut, ich bin sehr viel vorne geschwommen. In der letzten Runde wurde es recht spannend, weil der Italiener und der Franzose nach vorne weg sind."

Wellbrock schwamm diesmal im Neoprenanzug, nachdem er am Tag zuvor über die halbe Distanz darauf verzichtet hatte. Ohne die schützende und auftriebgebende Wirkung des Neoprenanzugs war Wellbrock nur auf Platz neun gelandet - doch das war einkalkuliert. Wellbrock wollte vor Olympia in Tokio, wo Wassertemperaturen um die 30 Grad erwartet werden, unbedingt noch einmal in einem ärmellosen Open-Water-Anzug schwimmen.