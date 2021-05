THW Kiel: Patrick Wiencek zieht sich bei Sieg gegen PSG Wadenbeinbruch zu

Gegenspieler rutscht ins Bein von Wiencek

In der 32. Minute der Partie war Gegenspieler Luc Steins unglücklich in das rechte Bein von Wiencek gerutscht. Der 32-Jährige lag danach mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt vom Feld geführt werden musste.

Bestätigt sich die vom Mannschaftsatzt prognostizierte Ausfallzeit, würde Wiencek damit sowohl das Rückspiel in Paris als auch das Final Four in Hamburg Anfang Juni verpassen. Selbst beim Erreichen des Finalturniers der Königsklasse am 12./13. Juni müsste Kiel wahrscheinlich auf ihn verzichten.