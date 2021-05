Hütter verdrängt Kritik: "Geht nicht um mich, geht um das große Ganze"

Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Kritik an seinen jüngsten Äußerungen verdrängt.

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Kritik an seinen Äußerungen nach dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 (1:1) verdrängt. Das müsse man "auch mal schlucken können", sagte der Österreicher vor der Begegnung bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Dass Kritik da ist, ist nie angenehm. Aber es geht nicht um mich, es geht um das große Ganze."