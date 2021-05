Kanu: Hake und Loske verpassen weitere Olympia-Quotenplätze

Jule Hake (Lünen) und Annika Loske (Potsdam) haben weitere Quotenplätze im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio verpasst.

Frankfurt am Main (SID) - Jule Hake (Lünen) und Annika Loske (Potsdam) haben weitere Quotenplätze für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Bei der Qualifikation in Szeged/Ungarn landete Hake über 500 m im Kajak-Einer auf dem vierten Platz, Loske wurde im Canadier über 200 m Sechste.