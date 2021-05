Premier League: Jürgen Klopp schimpft über Spielplan von Manchester United

Aufgrund der Fan-Proteste im Old Trafford wird das Spiel zwischen Manchester United und Liverpool am Donnerstag nachgeholt. Jürgen Klopp kritisiert die Belastung für den Rivalen.

Wegen der Fan-Proteste im Old Trafford war die Partie gegen Erzrivale FC Liverpool verlegt worden. So musste der Tabellenzweite am Sonntag (3:1 gegen Aston Villa) und Dienstag (1:2 gegen Leicester) ran, nun folgt am Donnerstagabend die Partie gegen die Reds. (Premier League: Manchester United - FC Liverpool 21.15 Uhr im LIVETICKER)