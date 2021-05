Synchronschwimmen: Bojer/Zimmer auf EM-Platz zehn

Die Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben bei der EM in Budapest im Duett in der Technischen Kür den zehnten Platz belegt.

Die Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben bei der EM in Budapest im Duett in der Technischen Kür den zehnten Platz belegt. Das ist das beste EM-Abschneiden eines deutschen Duetts in der noch jungen Geschichte dieser Disziplin als eigenständiger Wettbewerb. Das neuformierte Duo Bojer/Zimmer kam auf 82,6499 Punkte. Gold ging wie erwartet an die Russinnen Swetlana Kolesnischenko/Swetlana Romaschina (96,2904).